Helmond ontdekt hiaten in hulp: personen met verward gedrag tussen wal en schip

Dertig maanden voor onduidelij­ke ontvoering met marteling voor ‘Helmondse hennep’

5 oktober DEN BOSCH - Of een man nu werkelijk twaalf uur lang ‘per ongeluk’ is gemarteld omdat zijn ontvoerders de verkeerde persoon de auto introkken, blijft voorlopig een raadsel. Wel krijgen de twee kidnappers, die mogelijk in opdracht van een Helmondse drugskoning werkten, elk dertig maanden cel.