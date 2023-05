Helmond op zoek naar nieuwe jongerenburgemeester

Bewoners Gemertse buurt trekken bezwaren in tegen bouwplan Doonheide-II maar hebben geen zin in extra verkeer

DEN HAAG/GEMERT - Bewoners van de Moederkruid in Gemert hebben hun bezwaren tegen het bestemmingsplan voor nieuwbouwwijk Doonheide II laten vallen op één bezwaar na. Ze hebben geen zin in verkeer van Doonheide II in hun woonwijk Doonheide I, zeiden ze dinsdag bij de Raad van State.