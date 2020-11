Helmond raakt groentesnijders Hessing kwijt aan Venlo: 500 medewerkers kunnen mee naar nieuwe fabriek

HELMOND - Hessing Supervers verhuist met zijn productie van gesneden groente van Helmond naar Venlo, waar een grote, innovatieve fabriek wordt gebouwd. Over de fruitfabriek in het Helmondse pand wordt later een besluit genomen.

Voor maaltijdsalades in supermarkten

Hessing is in Nederland een grote partij in zijn sector, met een jaaromzet van bijna 400 miljoen euro en meer dan 2500 werknemers. Zes productielocaties maken wekelijks onder meer zeven miljoen verpakkingen met sla, maaltijdsalades, groente- of fruitsnacks en panklare groenten in 750 varianten. Afnemers zijn supermarktketens, fastfoodzaken, groothandel en cateraars in eigen land, Duitsland en België.

In Helmond zijn ruim 500 mensen werkzaam in de gesneden groente. Zij kunnen mee naar Venlo, waar de productie wordt gecentraliseerd in een nieuwe fabriek voor 1250 medewerkers. Behalve het Helmondse bedrijf worden daar ook vestigingen in Belfeld en het Duitse Schwalmtal in samengevoegd.

Quote We hebben berekend dat de meerder­heid van de medewer­kers in Helmond korter hoeft te reizen. We willen onze mensen graag naar Venlo krijgen.” Frank Hessing, Hessing Supervers

De fabriek, die wordt voorzien van de nieuwste snufjes op het gebied van duurzaamheid, automatisering en robotisering, moet in het eerste kwartaal van 2023 gaan draaien.

Kortere reistijd

,,Baanbehoud voor iedereen is het uitgangspunt”, zegt directeur Frank Hessing van het bedrijf dat zijn hoofdkantoor heeft in het Noord-Hollandse Zwaagdijk. ,,Extra reistijd zal geen groot beletsel zijn”, verwacht hij. ,,Sterker nog: we hebben berekend dat de meerderheid van de medewerkers in Helmond korter hoeft te reizen. We willen onze mensen graag naar Venlo krijgen.”

‘Eindhoven technische hotspot’

Directeur Hessing zegt dat mede voor deze locatie is gekozen vanwege de nabijheid van ‘Eindhoven als technische hotspot'. In de deels geautomatiseerde fabriek in Venlo verwacht hij veel technici werk te kunnen bieden.

Lot fruitfabriek nog ongewis

In het pand van Hessing in Helmond is behalve de fabriek voor gesneden groente ook een fruitfabriek met zo'n 200 medewerkers gevestigd. ,,Daar gaan we in een later stadium naar kijken", stelt Hessing. Voor het verwerken van fruit heeft het bedrijf ook in Duitsland een locatie. Hessing wil niet vooruitlopen op mogelijke plannen voor dit bedrijfsonderdeel. ,,We willen eerst de productie van gesneden groente op orde hebben.” Deze activiteit is goed voor bijna negentig procent van de omzet.

Hessing profiteert stevig van de gemakstrend die al vele jaren in de vaderlandse keukens huishoudt. ,,Maar ook van de gestegen vraag naar gezonde voeding”, tekent Hessing aan. ,,We hebben afgelopen jaren een stijging van vijf procent in omzet en volume per jaar geboekt.”

In Venlo kan de groei worden voortgezet. Door de drie productiebedrijven te centraliseren, gaat de kostprijs volgens Hessing structureel omlaag.

Eigen tuinbouwbedrijf opzetten

Hessing komt op Greenport Venlo terecht, in een gebied met onder meer bedrijven en onderzoekslaboratoria die zich richten op gezonde voeding. De regio geldt bovendien als het tweede tuinbouwgebied van Nederland. Ook de gunstige ligging ten opzichte van de groeimarkt Duitsland speelt mee. Op langere termijn wil Hessing bij de fabriek een technologisch modern tuinbouwbedrijf opzetten.