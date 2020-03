Helmond schrapt alle activiteiten rondom NL Doet vanwege corona

Coronavirus Ook kunst- en cultuurwe­reld in de regio gaat op slot door virus

10 maart Zowel Muziekgebouw Frits Philips als Parktheater Eindhoven schrappen de uitvoeringen tot en met maandag. Dat heeft Wim Vringer, directeur van de concertzaal zojuist bekend gemaakt. Het STRP Festival, dat zou worden gehouden van 2 tot en met 5 april in het centrum van Eindhoven, wordt verplaatst. Het Van Abbemuseum past zijn programma aan en het Boekenweekprogramma in het Natlab is geannuleerd.