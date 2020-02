Helmond Sport belandt in diepe crisis: voorzitter Frans Stienen stapt op, gemeente teleurgesteld

Zwaardere straf voor Helmonder die zich voordeed als duikin­struc­teur

14:01 DEN BOSCH Het OM wilde een Helmonder (29) vier maanden in de cel hebben, maar de rechtbank verdubbelde dat. De man zorgde voor potentieel levensgevaarlijke situaties, aldus het vonnis. Hij deed zich voor als duikinstructeur, maar had die diploma's gehaald via fraude.