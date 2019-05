Helmond Sport en Burnley FC uit Engeland zijn vrienden, want de steden zijn allebei ‘afvoerputje’

Zaterdagmiddag zit Joey van der Aa even in de stress. Het is half vier, maar waar blijven ‘die Engelsen’ nou? Nog een half uur en dan begint de voetbalwedstrijd tussen fans van Helmond Sport en Burnley FC. In stadion De Braak. „Ze logeren in West-Ende. Maar ik hoor ook dat ze vanochtend al in de kroeg zaten.”