Helmond Sport-erelid Sjef van den Broek (89) overleden

Van den Broek kreeg in 2010 zelfs nog een gouden speld van de KNVB uitgereikt vanwege al zijn verdiensten voor Helmond Sport. Toenmalig directeur betaald voetbal Bert van Oostveen was speciaal voor Van den Broek naar De Braak afgereisd om hem in het zonnetje te zetten. De Helmonder was toch al een bekend gezicht bij de club, net als zijn vrouw Tonja, die in 2019 overleed. Hij bracht vooral kennis en geld in bij de club, zij ontpopte zich tot een moederfiguur. Samen zorgden ze geregeld voor een groot feestmaal voor mensen van de club.