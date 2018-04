Helmond Sport helpt ex-gedetineerden op weg

Project

Deze samenwerking is onderdeel van het project 'Werk via Sport' van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Woordvoerder Robert Meijer: ,,Inmiddels werken vijftien gevangenissen samen met meer dan veertig sportverenigingen. Dat zijn in de meeste gevallen voetbalclubs (o.a. Vitesse, Fortuna Sittard, FC Emmen, FC Dordrecht). De afgelopen drie jaar hebben zo’n 175 gedetineerden via dit project gewerkt aan hun terugkeer naar de wereld buiten de muren van de gevangenis. Ongeveer 40 personen zitten op dit moment nog in het traject; 45 zijn via de samenwerking doorgeleid naar een betaalde baan."