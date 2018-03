Helmond Sport is klaar voor de kou

Het knelt en schuurt in het stadhuis in Helmond

9:11 HELMOND - Hoeveel gaat het repareren van alle tekortkomingen in de organisatie de gemeente Helmond kosten? Volgens wethouder Paul Smeulders (GroenLinks, Financiën) is dat op dit moment niet te zeggen. „Vooralsnog kunnen we vooruit met het reguliere budget voor de organisatie-ontwikkeling.” Dat is 8 miljoen euro voor de jaren 2016-2019. „Op termijn gaat het knellen.”