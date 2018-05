'Helmond Sport moet voetballen met groot hart'

Fietsexa­men voor 1050 basisscho­lie­ren in Helmond

14 mei Helmond - Om veilig door het drukke stadsverkeer van Helmond te fietsen is discipline vereist. Hand uitsteken, over de schouder kijken, netjes voorrang verlenen waar dit volgens de verkeersregels moet. Het voorkomt de nodige ongelukken. Jong geleerd is oud gedaan, dus leggen zo'n 1050 Helmondse basisschoolkinderen uit groep zeven deze week per fiets het verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland (VVN) af.