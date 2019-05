Helmond Sport toont sociaal gezicht en krijgt nieuwe naam op de borst

PvdA’er Chahim uit Helmond is blij, trots én verbaasd

20:00 HELMOND - Zijn baan bij TNO zal hij waarschijnlijk moeten opgeven. „In principe is dit einde carrière als wetenschapper, maar dat is het leven”, zegt Mohammed Chahim. De Helmondse PvdA’er lijkt na de verrassende verkiezingsoverwinning van zijn partij zeker van een plek in het Europees parlement.