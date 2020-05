Helmond Sport trekt zelf de stekker uit nieuw stadion

Het besluit van Helmond Sport om zich op het allerlaatste moment terug te trekken uit het miljoenenproject is ronduit verrassend te noemen. De gemeente Helmond en scholenkoepel OMO wilden aan het eind van 2020, na een voorbereidingstijd van vijf jaar, eindelijk gaan beginnen aan de bouw van de multi-functionele sportaccommodatie. De gemeente Helmond zou in totaal 25 miljoen euro investeren, OMO legde dertig miljoen euro in voor de ontwikkeling van sport- en beleefcampus De Braak. Zelf zou de betaaldvoetbalclub anderhalf miljoen euro bijdragen.