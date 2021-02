Helmond Sport vraagt gemeente om subsidie voor live uitzenden wedstrijden op ESPN, maar geld komt er niet

HELMOND - Helmond Sport heeft aan de gemeente een bijdrage gevraagd om ervoor te zorgen dat de competitiewedstrijden van dit seizoen live uitgezonden kunnen blijven worden. Subsidie vanuit het stadhuis blijft echter uit. ,,Het is frustrerend dat onze supporters juist nu het stadion niet in kunnen.”

Helmond Sport moet waarschijnlijk zo’n 25.000 euro overmaken aan betaalzender ESPN om er zeker van te zijn dat alle wedstrijden in dit seizoen live in beeld worden gebracht. De club hoopte daarbij op steun van de gemeente, maar stuitte op een ‘nee’.

,,Ze zeggen weleens: voetbal is de belangrijkste bijzaak van het leven. En juist in deze crisis wil je ervoor zorgen dat mensen hun club kunnen blijven volgen, daarom hebben we de aanvraag gedaan”, legt voorzitter Philippe van Esch uit. ,,Voetbal biedt mensen plezier in deze periode.”

De preses diende het subsidieverzoek in doordat collega-bestuurders uit de competitie hem op die mogelijkheid wezen. ,,Er zijn clubs die daadwerkelijk steun hebben gekregen vanuit hun gemeentes om dat totaalbedrag op tafel te krijgen”, zegt Van Esch, die geen concrete som aan de gemeente heeft gevraagd.

Volledig scherm Helmond Sport speler Lance Duivestijn in actie tegen Roda JC © Pro Shots / Thomas Bakker

Clubs in de Keuken Kampioen Divisie kregen vorige maand te horen dat ze dit seizoen moeten bijdragen aan de rechtstreekse registraties van hun duels. Volgens ESPN, voorheen Fox Sports, is het in deze coronacrisis te kostbaar geworden om álle wedstrijden op het tweede profniveau van Nederland live uit te zenden.

Portemonnee trekken

De KNVB, ESPN en de clubs kwamen onlangs toch tot een akkoord om in ieder geval door te gaan met het uitzenden van live-wedstrijden in de derde periode. Voor dat specifieke wedstrijdblok vroeg Helmond Sport ook een bijdrage van het stadsbestuur.

De gemeente hield de hand op de knip, omdat het geen precedent wilde scheppen ten aanzien van andere ondernemers in de stad.

Volgens Van Esch moet Helmond Sport wél gaan betalen om ook in de beslissende fase van het seizoen te zien te zijn. ,,Daar gaan we hoe dan ook de portemonnee voor trekken. We willen dat onze supporters kunnen blijven bieden.”

Voor Van Esch blijft het desondanks zuur dat Helmond Sport in deze fase niet aan klantenbinding kan doen, terwijl de club zich sportief aan het oprichten is. Met een zeer beperkt budget nemen de Helmonders op dit moment de elfde plek in op de ranglijst. ,,De band met onze fans en sponsors willen we zo goed mogelijk houden”, verduidelijkt Van Esch. ,,De achterban is erg enthousiast. Als het stadion nu gewoon toegankelijk was geweest voor het publiek, dan hadden we een paar keer een uitverkocht huis gehad.”