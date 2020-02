Helmond Sport vreest te krappe jas in toekomstig stadion op De Braak

Welbewust zette Helmond Sport in 2017 zijn handtekening onder het programma van eisen. Maar volgens huidig voorzitter Frans Stienen is voor een gezonde exploitatie meer nodig dan de overeengekomen 979 vierkante meter. „Met de kennis van nu is dat te weinig om onze ambities te kunnen waarmaken”, aldus Stienen. Hoe het zo heeft kunnen misgaan? „Daar ga ik niks over zeggen. Het is gebeurd.”