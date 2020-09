Helmond Sport zet spelers in om supporters over de streep te halen: ‘Hallo, met Guus Joppen’

,,Het doel is om iedere thuiswedstrijd uitverkocht te krijgen. Dat is het mooiste voor ons en club”, geeft doelman Stijn van Gassel (24) aan. De sluitpost probeert samen met Orhan Džepar, Guus Joppen, Rowen Koot, Juul Respen, Dean van der Sluijs en Jordy Thomassen de supporters over te halen zich toch weer een jaar aan de club te binden. Het is even wennen: waar ze normaal op het veld met hun voeten spreken, moet het zevental nu als betere callcentermedewerkers aan het werk.