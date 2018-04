Helmond Stagestad: snuffelen bij bedrijven

VIDEO N279 bij Asten bijna hele dag dicht door gekantelde vrachtwagen

16:18 ASTEN - De N279 bij Asten is dinsdag urenlang dicht geweest nadat daar rond 9.00 uur een vrachtwagen met grind was gekanteld. De weg lag vol grind, en er was olie op het wegdek terechtgekomen. De weg was tot 16 uur in beide richtingen afgesloten tussen de aansluiting met de A67 (afrit Asten) en de weg naar Industrieterrein Helmond.