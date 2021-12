Helmond Start brengt beginnende en gevestigde ondernemers bijeen: ‘Koffie, koffie, koffie en dan komen de opdrachten’

Handelshoe­veel­heid hard- en softdrugs gevonden in Atlas Bar Helmond én er werd illegaal gegokt

HELMOND - De politie heeft bij de inval in de Atlas Bar in Helmond onder meer een handelshoeveelheid hard- en softdrugs gevonden. Het gaat om cocaïne en hasj. Bovendien werd er illegaal gegokt in het pand aan de Noord Koninginnewal.

