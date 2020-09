Helmond start proef tegen (drugs)criminaliteit op bedrijventerreinen

De proef is een initiatief van Stichting Bedrijventerreinen Helmond, het Openbaar Ministerie en de gemeente. Verhuurders die een gestandaardiseerde huurovereenkomst gebruiken en minimaal drie controles per jaar uitvoeren, worden niet meteen strafrechtelijk vervolgd als in hun pand een drugslab, hennepkwekerij of verdovende middelen worden gevonden.