Helmond steunt Nicaragua, maar houdt situatie in de gaten

De spanning houdt aan in Nicaragua. Actievoerders gingen ook deze week weer de straat op om te protesteren tegen het regime van president Daniel Ortega. De afgelopen maanden zijn er al ruim tweehonderd mensen om het leven gekomen in het land in Midden-Amerika. Veelal als gevolg van het ingrijpen van de ordediensten. Helmond probeert ondertussen een vinger aan de pols te houden.

Helmond heeft namelijk al dertig jaar een vriendschappelijke relatie met San Marcos, een stadje in het arme Nicaragua. Eerst via een stichting, sinds 2006 maakt ook de gemeente Helmond formeel onderdeel uit van de stedenband. De stichting helpt de inwoners van San Marcos onder meer op het gebied van onderwijs, ouderenzorg en gezondheidszorg. De gemeente Helmond heeft vooral een adviserende rol. Met regelmaat reizen er ambtenaren af naar Nicaragua om het plaatselijke stadsbestuur van advies te voorzien.

Meeleven

Aan die hulp wordt niet getornd, nu er grote politieke onrust is in Nicaragua. Dat laat het stadsbestuur in een reactie weten. ,,Gezien de huidige toestand leven we erg met hen mee. Van een aanpassing in onze stedenband is geen sprake", zegt verantwoordelijk wethouder Cathalijne Dortmans. ,,Sterker nog: als coalitie hebben we al eerder, ook in ons coalitieakkoord, aangegeven dat de steun vanuit Helmond voor San Marcos intact blijft. De komende tijd zullen we nader invulling geven aan de manier waarop we onze internationale betrekkingen vormgeven, ook in relatie tot de Global Goals van de Verenigde Naties."