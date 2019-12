Helmond toont waardering; zonder vrijwilligers lukt het niet

Eindhoven­se advocaat over toeslagen­af­fai­re: ‘Mensen binnen de belasting­dienst moeten weg’

9:34 EINDHOVEN - Woensdag overleefde staatssecretaris van financiën Menno Snel het debat over de toeslagenaffaire. Vanaf de tribune realiseerde advocaat Eva González Pérez zich dat het einde van die affaire nog lang niet in zicht is.