Helmond trekt nog eens de beurs om lokale media te helpen

Omroep Helmond en Dit Is Onze Wijk (DIOW) zijn al sinds 2018 bezig aan een fusietraject. De gemeente legde vorig jaar al 75.000 euro op tafel om de twee mediapartijen op weg te helpen richting een gezamenlijke toekomst. Het stadsbestuur wil nu nog eens twee keer een bedrag van 25.000 euro ter beschikking stellen aan Omroep Helmond en Dit Is Onze Wijk. Het geld is bedoeld om professionele krachten aan te trekken én om te investeren in de technische faciliteiten. ,,Door in 2021 en 2022 25.000 euro incidenteel toe te kennen, maken we deze ontwikkeling financieel mogelijk”, schrijft het college aan de Helmondse politiek.