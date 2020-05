Helmond twijfelt: meer verkeer dwars door de stad of ten zuiden van de stad?

Bossche rechtbank geeft vanaf maandag weer plankgas

6:52 DEN BOSCH - Nu de rechtbank vanaf maandag 11 mei grotendeels weer open mag, geeft ze meteen plankgas. Het Bossche Justitiepaleis is flink aangepakt. Een grote tent voor de ingang, eenrichtingsverkeer in de gangen, camera’s in de zalen. “En als het moet, werken we tot tien uur ’s avonds”, belooft een woordvoerster.