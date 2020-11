Helmond verbiedt carbidschieten

Snelheids­dui­vels Bevrij­dings­ral­ly Oost-Bra­bant kregen in 1957 een fiets

21 november EINDHOVEN - Een fiets voor de winnaars van de bevrijdingsrally van Oost-Brabant in september 1957. Ton van Alphen en Maria Huybers worden genoemd. Wie kent deze snelheidsduivels of heeft andere verhalen over de rally? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.