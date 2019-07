'Helmond-verbod’ voor twee jaar gevraagd voor dealer

Eind vorig jaar zaten undercover-agenten in de lounge, voor ‘een andere zaak’. Ze zagen de barman duidelijk dealen. Klanten gaven hem geld, kregen ‘iets’ en gingen meteen naar het toilet. Er kwam een apart onderzoek op Jordi en dat bleek al snel raak. Politiemensen die hem volgden in zijn autootje zagen hem telkens in Helmond spullen afleveren bij drugspanden of aan mensen die heel even instapten. En dat was vaak ook in minder fijne straten.



Een dag lang werden zijn klanten bevraagd en de meesten gaven toe bij hem te kopen. Ze kenden hem als ‘Muis’. Na zijn arrestatie vond de politie verstopplaatsen in zijn auto, een pak bankbiljetten in zijn broekzak en bijna vijftig gram handel. Zijn telefoon onthulde nog meer. De politie was bang dat die beveiligd zou zijn maar met de code 0000 sprong het ding al open. ‘Muis’ stuurde reclame-boodschappen rond als ‘echte dynamite’ en ‘extra dikke bombabollen', en kreeg lof of klachten terug: ‘die bruine rommel hoef ik niet’ of ‘tof spul . Regelmatig verkocht hij ook op de pof, en dat was met name aan nieuwe klanten.