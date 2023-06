Helmond vestigt hoop op nieuw provinciebestuur voor aanpak geur Den Ouden

UEFA neemt Philips Stadion over voor Champions Lea­gue-finale: ‘Verplicht ander bier op de tap’

EINDHOVEN - De naam Philips moet van de gevel. En het bier op de tap wordt aangepast. De Europese voetbalbond UEFA heeft het voor het zeggen in het PSV-stadion, in aanloop naar de Champions League-finale voor vrouwen van zaterdag. ,,Als club en stad geven we ons visitekaartje af.”