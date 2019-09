Helmond viert bevrijding met een Indische maaltijd in het Hortensiapark

In het Hortensiapark kregen zo'n 350 bezoekers een bordje Indisch eten opgeschept nadat de officiële herdenking had plaatsgevonden.

Doorgeven

Wie erbij was, hoorde burgemeester Elly Blanksma speechen over vrijheid. Blanksma benadrukte dat het doorgeven ervan van grote waarde is, om de vrijheid te laten voortbestaan.

In gewone woorden: Helmonders, ga met elkaar in gesprek, in de wijken, in de straten. „En probeer verschillen te overbruggen en te voorkomen dat uitsluiting ontstaat.” Verbinding was het woord dat Blanksma geregeld liet vallen in haar toespraak: „Vrijheid verbindt en verbinding bevrijdt.”