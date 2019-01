Helmond weet: ‘Energie’ is ook een sociáál vraagstuk

Kuijpers is de directeur-generaal Bestuur en Wonen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Hij is op werkbezoek in Helmond, samen met Edward Stigter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Hier in de Annawijk wordt meteen duidelijk dat het energieneutraal maken van bestaande huizen niet alleen een technisch, maar vooral ook een sociaal vraagstuk is.