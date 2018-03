Helmond-West: speeltuin en IVN gouden combinatie

Een dag na de officiële opening staan deze zonnige zondagmiddag kinderen geduldig in de rij om met een boormachine van boomstronken insectenhotels te maken, door microscopen te turen of een natuurpuzzel te leggen. Of ze maken met ouders en grootouders een wandeling door natuurgebied Groot Goor onder begeleiding van IVN-gidsen.

IVN-voorzitter Ad Adriaans is dan ook in zijn nopjes. De vereniging was eerder ondergebracht in een oude kleuterschool bij het Annatheater, daarna in een ruimte van de Groene Campus. Maar met de verhuizing naar de speeltuin heeft de vergrijzende achterban van het IVN ineens direct contact met kinderen. Dat biedt perspectief voor de toekomst.

Het idee om twee functies, speeltuinpaviljoen en natuurcentrum, te combineren heeft voor beide verenigingen een groot voordeel. Het maakt de exploitatie van het nieuwe gebouw een stuk makkelijker, want dat wordt nu het hele jaar gebruikt. Adriaans: ,,De speeltuin is van maart tot oktober open, wij zijn het hele jaar actief. Wij kunnen hier twee maal per week onze lezingen houden en cursussen geven." Beide verenigingen mogen gebruik maken van alle faciliteiten, zoals bar en sanitair.

Groener

IVN-voorzitter Adriaans hoopt dat de zichtbaarheid van zijn vereniging voor jongeren ook een einde kan maken aan de vergrijzing van het ledenbestand. ,,We hebben de wind in de rug. Nederland wordt steeds groener, er is meer besef dat de natuur ertoe doet. Kijk maar naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond, met de winst voor GroenLinks."

De combinatie van speeltuin en IVN komt ook tot uiting in de aanplant van het terrein. Adriaans: ,,Wij hebben vanaf het begin mee mogen denken over de inrichting. Er staan nu bomen en planten die vriendelijk zijn voor insecten en vlinders. Bovendien staat de speeltuin midden in een natuurgebied waarin wij excursies kunnen maken."

Wensen

Het IVN mocht de wensen voor hun ruimte inbrengen bij het ontwerp van het nieuwe paviljoen. Die zijn gehonoreerd, zegt Adriaans. ,,We wilden graag vijftig tot zestig vierkante meter hebben. De architect is daar mee aan de slag gegaan. Het is vijf en zestig meter geworden en dat is heel ruim."