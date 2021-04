Helmond wijst inwoners op gevaren cybercrime: ‘Het smerige aan deze criminelen is dat ze op je gemoed werken’

De cijfers die de politie onlangs deelde, waren schrikbarend. Het aantal gepleegde digitale misdrijven was in 2020 met liefst 127 procent toegenomen, ten opzichte van een jaar eerder. In coronatijden toonden criminelen zich bovendien steeds gewiekster. Niet alleen via WhatsApp en e-mail (phishing), maar zelfs via telefoongesprekken (spoofing) sloegen online-oplichters toe om geld en data buit te maken.

Geplunderd

De landelijke overheid start deze maand daarom een campagne om vooral ouderen bewust te maken van de gevaren die op de loer liggen. De gemeente Helmond heeft zich daar bij aangesloten en wil dat haar inwoners bij de les blijven. Wethouder Harrie van Dijk: ,,We willen er alles aan doen om mensen alert te maken. Dat gaan we doen via wijkbladen, sociale media en de lokale omroep, maar we werken ook samen met ouderenbonden, welzijnsorganisatie LEVgroep, huisartsen en verzorgingshuizen.”

Volledig scherm Phishing; een manier om bankgegevens of geld te ontfutselen van slachtoffers © Getty Images/iStockphoto

Verschillende vormen van cybercriminaliteit zullen voorbij komen in de campagne. Veel aandacht zal er zijn voor spoofing, een betrekkelijk nieuw fenomeen waarbij oplichters zich aan de telefoon voordoen als bankmedewerkers. Het slachtoffer krijgt in zijn display het echte nummer van de bank te zien. ,,Daarmee wordt het vertrouwen gewonnen van mensen. Het smerige aan deze criminelen is dat ze werken op je gemoed”, weet Van Dijk. ,,Vervolgens wordt de hele bankrekening geplunderd.”

Weerloos op WhatsApp

In 2020 werd er in Helmond in totaal 63 keer aangifte gedaan van cybercrime, maar mogelijk ligt het aantal gevallen vele malen hoger. ,,Er heerst veel schaamte bij de mensen die het overkomt. Net als eenzaamheid is dit een belangrijk thema onder ouderen”, zegt Frans Mol, fractievoorzitter van 50Plus.

Hij is blij dat de gemeente Helmond een actieve rol speelt bij het onder de aandacht brengen van cybercrime. Een ingediende motie in november vorig jaar (‘Weerloos op WhatsApp’), die unaniem werd aangenomen, bleek het startschot. ,,We vragen hier eigenlijk al jaren aandacht voor, al vanaf de periode dat onze club nog Senioren 2013 heette”, zegt Mol.

,,Deze criminelen gaan zo geraffineerd te werk. Je moet echt opletten om er zelf geen slachtoffer van te worden. Bijkomend nadeel is dat ouderen digitaal niet zo goed onderlegd zijn. Met cursussen en campagnes moeten mensen doordrongen raken van de gevaren op sociale media en internet.”