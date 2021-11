Helmond wil 24 uurs-opvang voor overlastgevende ‘verwarden’: industrieterreinen lijken interessante locatie

Verongeluk­te jongens allen leerling De Rooi Pannen: ‘Impact op school is enorm’

EINDHOVEN - Snikkend en met betraande ogen verlaten leerlingen van De Rooi Pannen in Eindhoven de gedenkhoekjes op school voor de vier slachtoffers van het zware ongeval op de Heeklaan in Helmond. ‘Iedereen is er stil van. Dit heeft écht een gigantische impact.’

16 november