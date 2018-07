Helmond wil controlegroep zijn als Eindhoven meedoet aan wietproef

Opinie Wat staat er op het menu in de binnenstad?

10:45 De auteurs van dit artikel zijn Cees-Jan Pen en Herbert ter Beek. Cees-Jan Pen is lector De Ondernemende Regio, Fontys Hogescholen. Herbert ter Beek is werkzaam bij Bureau voor Economische Argumentatie. Zij vragen zich af op welke gebieden kansen gemist worden om binnensteden te verheffen. De belangrijkste gemeenten in Brabant zetten hierop groots in.