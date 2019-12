Helmond wil de hoogte in rondom het station en de Aa nóg zichtbaar door de stad laten stromen

Een ‘schilde­rij­tje’ als zorghulp: Savant test in Helmond en de Peel digitale dagkalen­der

7:30 HELMOND - Thuisbegeleider Julia Claessens kwam bij Sixta van Zandbeek nogal eens aan de gesloten deur. Meestal was de 64-jarige bewoonster van woonzorgcentrum Rivierenhof in Helmond-Brouwhuis dicht in de buurt, maar soms ook niet. Tegenwoordig is mevrouw Van Zandbeek altijd thuis als Claessens langskomt, dankzij de digitale dagkalender Luna.