Helmond wil dolgraag weer op landelijke tv met evenementen, maar dan moet er 1 miljoen euro bij

PSV heeft nog flinke plannen, maar wil met deze jonkies ook de volgende stap zetten tegen FC Eindhoven

Een midzomerse traditie is dit decennium nieuw leven ingeblazen in het Philips Stadion, waar PSV en FC Eindhoven woensdag oefenen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. PSV treedt naar verwachting niet met het sterrenensemble aan en heeft nog genoeg werk te verzetten.