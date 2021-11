Helmond wil energiearmoede aanpakken en stuurt vanaf volgend jaar coaches gericht de wijken in

Ryan Bahadoer is verlost van de druk en kookt wat hij wil: zijn Food Shop gaat open in Helmond

HELMOND - Chefkok Ryan Bahadoer (37) stampte in coronatijd een ophaal- en bezorgservice uit de grond in Helmond. Hij opereerde vanuit zijn woning in Brandevoort, maar dit weekend verhuist hij met Ryan’s Food Shop naar een bedrijfspand in Mierlo-Hout. ,,Ik heb me teruggevochten.”

