Helmond wil huizenkopers Houtse Akker helpen, Asten stopt met bouwer vanwege ophef

Nachtclub geopend in Helmond tijdens corona: ‘Je kunt ook op je stoel bewegen’

12 september HELMOND - Thomas van Kooten (28) is avontuurlijk aangelegd. Hij opende in corona-tijd een kroeg, annex discotheek in Helmond: N8club. ,,Ik dacht: als ik er nú een succes van weet te maken, dan lukt het me ook na de pandemie.”