Helmond wil levenspatroon van drugsgebruikers doorbreken: ‘Wachtlijsten zijn niet handig’

In berichten over acties tegen de drugscriminaliteit lezen we de laatste tijd geregeld dat er iemand werd aangetroffen met een duidelijke hulpvraag. Dit gaat dan om mensen met een verslavingsprobleem?

„In veel gevallen wel. Maar vaak is er ook sprake van nog een ander probleem, bijvoorbeeld dat zo iemand schulden heeft. Het is van belang om direct hulp in te schakelen, want we willen de vicieuze cirkel doorbreken. Hulp bij de aanpak van schulden accepteert eigenlijk iedereen wel. Bij afkicken ligt dat lastiger.”