Helmond wil ‘muziekles van Máxima’ op alle basisscholen

Gewonde man in ziekenhuis: ‘Ben beschoten op Heistraat in Helmond’

6:01 HELMOND - In de Helmondse Binnenstad-Oost zou in de nacht van donderdag op vrijdag een schietpartij hebben plaatsgevonden. Daarbij raakte een man gewond. Hij vertelde de politie dat hij was beschoten in de Heistraat in Helmond.