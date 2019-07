Helmond wil nog een groep verslaafden van drugs afhebben

Gevonden in Helmond: ruim 20 lachgas­fles­sen

29 juli HELMOND - Op het Montgomeryplein in Helmond zijn maandagochtend ruim twintig lachgasflessen gevonden. Ze zijn in opdracht van de gemeente opgeruimd. Volgens een woordvoerder wordt bekeken of de kosten verhaald kunnen worden op de vervuiler(s).