Helmond wil organisatoren van afgelaste evenementen tegemoetkomen

Foto's Massale steunbetui­gin­gen voor zorgperso­neel: ‘Hou vol!’

9:52 HELDEN, staat in enorme gele blokletters voor de ingang van het St. Anna Ziekenhuis Geldrop, neergezet door Greenpeace. ,,Dit is een heel mooi teken. We doen met z’n allen enorm ons best, en dat moeten we nog even volhouden. Dit helpt wel”, zegt een zorgmedewerker op een filmpje.