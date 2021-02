Helmond wil ruim 19 miljoen euro investeren in nieuw gebouw voor Jan van Brabant College

Helmonder maakte leven van echtgenote een hel, eindigend in gruwelijke verkrach­ting

11 februari DEN BOSCH - Anderhalf uur zit hij als een haantje in zijn strafbankje. Beschuldigingen van een gruwelijke verkrachting wuift hij weg. Niks mis, alles is koek en ei, alhoewel hij inderdaad wel eens zijn hand hief. Maar als zijn ex vertelt hoe hun zoontje uiteengerukt wordt door liefde en woede richting zijn vader, barst hij in snikken uit en is tien minuten niet aanspreekbaar.