Helmond wil toeristen aan zich binden met gelikte brochure

Filmpro­gram­meur Den Bosch nieuwe directeur van Natlab

10:43 EINDHOVEN - Ilona van Heeckeren tot Overlaer, de nieuwe directeur van Natlab, ruilt college-instelling de Verkadefabriek in Den Bosch in voor het film- en theaterhuis in Eindhoven. Van Heeckeren (52) is filmprogrammeur in het Bosche cultuurhuis. Zij volgt in Natlab Pauline Terreehorst op die op 1 oktober met pensioen gaat.