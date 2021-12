Helmond wil vaart maken met nieuw industrieterrein en de deur dicht houden voor een mestfabriek

Burgemees­ter Blanksma: ‘Panden dicht bij herhaalde vuurwerk­vondst’

HELMOND - Een pand waarin vaker illegaal vuurwerk wordt aangetroffen, gaat straks in Helmond mogelijk op slot. Dat is juridisch best lastig, weet burgemeester Elly Blanksma. Maar ze wil er alles aan doen om deze maatregel in te voeren. ,,Dan moet de rechter ons maar terugfluiten.”

2 december