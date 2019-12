Helmond wil weten: kan ook zware hoogspanningslijn ondergronds?

Hof gooit straffen om in schietpar­tij Medoclaan: één schutter vrij, anderen vier jaar de cel in

25 december DEN BOSCH - In het hoger beroep van de schutters van het Medoclaan-incident draait het gerechtshof de eerdere vonnissen helemaal om. De Helmonder die duidelijk zichtbaar op No Surrenderleden schiet, tot in de rug toe, wordt volledig vrijgesproken. De drie anderen zijn de aanvallende partij en krijgen nu elk vier jaar, ook de man die eerder juist was vrijgesproken.