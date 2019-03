Helmond wil zijn inwoners helpen gezonder te worden

In de wijken Binnenstad, Helmond-West, Helmond-Noord, Helmond-Oost, Brouwhuis, Rijpelberg en Mierlo-Hout gaat de gemeente nog nadrukkelijker de strijd aan met roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Helmond trekt tussen 2019 en 2021 in totaal 1,26 miljoen euro uit om de leefstijl en de leefomgeving van een deel van deze inwoners te verbeteren. De aanleiding? In sommige ‘armere’ wijken van de stad is gebleken dat de gemiddelde levensverwachting tot wel zeven jaar lager is, dan in andere delen van Helmond. Wethouder Cathalijne Dortmans: ,,Die resultaten hebben ons vorig jaar de ogen geopend. Dat is echt onacceptabel.”