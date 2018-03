Tweetal aangehouden met gestolen koper en lood, vermoedelijk uit kerken Mierlo, Geldrop en Helmond

16:06 MIERLO - De politie heeft dinsdagochtend in Mierlo een tweetal aangehouden op verdenking van diefstal en heling van een grote hoeveelheid lood en koper. Het vermoeden is dat de koperen goederen afkomstig zijn van één of meerdere kerken in de omgeving van Mierlo, Geldrop en Helmond.