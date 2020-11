Helmond wordt het ‘Manhattan aan de Aa’ met al die hoogbouw, vreest de Monumentenwerkgroep

HELMOND - ‘Welkom in Manhattan aan de Aa’. Wim Promper van de Monumentenwerkgroep Helmond vreest dat hij bezoekers van de stad over tien jaar zo kan begroeten. De club maakt zich zorgen over de oprukkende hoogbouw in het centrum.

‘Oeps, zeiden we toen het geveltje aan de Ameidestraat weg was. Even niet in de gaten gehad. En weer was een beeldbepalende element weg. Nu gebeurt hetzelfde, maar dan met het hele historische centrum. Wordt dit het zoveelste oeps-moment?’ Wim Promper hield dit onlangs voor aan de gemeenteraad.

De vergelijking gaat niet helemaal op, maar het punt is duidelijk. De Monumentenwerkgroep trekt aan de bel omdat er een aangepast centrumperspectief voor Helmond is. Daarin wordt een stadshart geschetst waarin hogere gebouwen mogelijk zijn. De werkgroep vreest dat de gemeente hiermee een vrijbrief afgeeft voor projectontwikkelaars. ,,Dat beetje wat we hebben aan historische panden moeten we koesteren. Als je ze klem zet tussen appartementencomplexen is het beeld weg.”

Vijf bouwlagen

Wethouder Erik de Vries wijst er in een reactie op dat bescherming van de kleinschaligheid in het historische centrum juist het uitgangspunt is. Tegelijk wil het gemeentebestuur het centrum niet op slot zetten. ,,We vinden het belangrijk mogelijkheden open te houden voor ontwikkelingen. Op enkele plekken kunnen we vier tot maximaal vijf bouwlagen toestaan.” De Koninginnewal bijvoorbeeld is zo’n locatie zijn.

De Monumentenwerkgroep begrijpt niet dat er in het vernieuwde centrumperspectief al expliciet wordt gerept over bouwhoogtes. De club vreest dat het er nu tussendoor glipt en hoogbouw straks niet meer tegen te houden is. Promper: ,,Even niet opletten en het is te laat. Net als met het geveltje aan de Ameidestraat.”

Quote Het aanzien van het centrum staat op het spel. Dat kleine stukje wat we hebben moet we toch kunnen beschermen Wim Promper, Monumentenwerkgroep Helmond

Die karakteristieke gevel uit 1910 was onderdeel van meubelzaak Dirks. Er werd zonder slag of stoot een sloopvergunning voor afgegeven omdat het geen monument was. Op die plek staat nu een zorgcomplex van Residentie Acuut. Om te voorkomen dat vaker fraaie maar niet monumentale panden verdwijnen heeft Promper toen voorgesteld een lijst te maken met gebouwen die cultuurhistorisch van belang zijn.

Oeps-momenten

Volgens De Vries hoeft de Monumentenwerkgroep nu echt niet bang te zijn voor ‘oeps-momenten’. Hij legt uit dat het centrumperspectief een visie is. Het is een potloodschets die aangeeft welke richting de stad op wil met zijn centrum. ,,De exacte invulling komt in het bestemmingsplan. Dat is juridisch bindend.”

De Monumentenwerkgroep blijft alert. Als het bestemmingsplan er is zitten zij er bovenop, zo belooft Promper. ,,Het aanzien van het centrum staat op het spel. Het is niet groot. Dat kleine stukje wat we hebben moet we toch kunnen beschermen.”