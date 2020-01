Helmond: ‘Zaak tegen ex-vrouw fraudepleger kansrijk’

H. was het brein achter een omvangrijk fraudesysteem. Samen met zijn vroegere partner Diana N. kon hij jaren in luxe leven op kosten van de gemeente Helmond. In 2016 liep hij tegen de lamp. Afgelopen voorjaar werd H. veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Ook moest hij 328.000 euro terugbetalen aan de gemeente Helmond. De stad had 750.000 euro geëist.

Vrijgesproken

Van N. eiste Helmond in de strafzaak 87.000 euro. Zij werd echter vrijgesproken. In een civiele procedure eist de stad nu van N. liefst 450.000 euro. Volgens de Limburgse is er bij haar nauwelijks iets te halen. Maar Helmond denkt daar anders over. ‘Wij verwachten dat de exclusief ten behoeve van de civiele zaak gemaakte kosten aanzienlijk lager zullen zijn dan de vorderingen die wij hiermee hopen en verwachten binnen te halen. Aangezien deze zaak nu onder de rechter is, gaan wij hier inhoudelijk niet verder op in’, aldus het stadsbestuur.