Helmond zet strijd voort tegen ondermijning: miljoen euro aan crimineel geld in beeld

Het stadsbestuur van Helmond wil dat er zeventigduizend euro extra wordt vrijgemaakt om de ondermijnende criminaliteit in beeld te brengen en te bestrijden. Gezien de uitdagingen die er liggen, lijkt dat bedrag weliswaar minimaal, maar het geld is vooral bedoeld om de samenwerking met andere instanties in stand te houden. De integrale aanpak van ‘georganiseerde’ misdaad kost Helmond in totaal straks een ton per jaar.