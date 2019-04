Helmond zoekt plek voor een tweede coffeeshop

HELMOND - De vestiging van een tweede coffeeshop in Helmond komt weer in beeld. De gemeenteraad wil de regels versoepelen, zodat volop locaties mogelijk worden. Burgemeester Blanksma neemt die wens serieus.

Er worden zelfs al plekken genoemd voor een tweede coffeeshop. Zo ziet de politiek het wel zitten als die komt aan de noordkant van de Markt, tegen de Ameidewal. Dat is zo'n honderd meter van de plek waar coffeeshop Carpe Diem in 2010 moest sluiten. Dat was nadat er twee aanslagen waren gepleegd op de zaak aan de Noord Koninginnewal.

Wijkwinkelcentrum

De grootste voorkeur van de politiek gaat uit naar de plek waar de meeste cafés bij elkaar zitten, dus het Havenplein, Kasteellaan en Steenweg. Als dat niet kan, mag een nieuw verkooppunt voor wiet en hasj ook in een wijkwinkelcentrum als dat van Mierlo-Hout komen. Doorgaande wegen als de Wethouder Ebbenlaan, Heeklaan en Europalaan zijn ook opties.

Een tweede coffeeshop mag niet midden in een woonwijk komen of binnen een straal van 250 meter van een middelbare school of jongerencentrum, vindt de politiek. Vooral die laatste voorwaarde vergroot de kans op de komst een tweede ‘shop’. Tot nu toe hanteert Helmond een afstand van minimaal 350 meter.

In de praktijk lukt dat niet: Bonne Ville, het enige cannabiscafé van de stad zit aan de Wolfstraat, op ruim 300 meter van De Hilt. Burgemeester Blanksma gedoogt deze situatie al jaren, omdat de zaak vanwege de strenge regels niet kan verhuizen. Tegelijkertijd vindt zij het onwenselijk als de stad geen verkooppunt van softdrugs heeft. Als Helmond de vestigingsregels voor coffeeshops versoepelt, komt een einde aan deze wat vreemde constructie.

In juni meer duidelijk

Zo ver is het nog niet. Op dit moment hebben de politieke partijen hun wensen uitgesproken. Blanksma heeft die samengevat in een tekst waarin zij aangeeft ruimte te zien voor aanpassing van de regels. Komende week praat de politiek hierover verder. In juni wil Blanksma een definitief voorstel presenteren.

Dan nog is het niet zeker of Helmond een tweede hasjhuis krijgt. Ook politie en justitie moeten instemmen met een extra verkooppunt. Van de politie is overigens bekend, dat zij voorstander is van een tweede shop, gezien het aantal inwoners van Helmond en de vraag naar softdrugs.

Straathandel