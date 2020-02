Helmonder (16) die weken voortvluchtig was blijft langer in voorarrest

HELMOND - De 16-jarige Helmonder die verdacht wordt van betrokkenheid bij de zware mishandeling aan de Parkweg in Helmond blijft langer in de cel zitten. Het voorarrest is woensdag met veertien dagen verlengd.

Nadat hij wekenlang voortvluchtig was, kon de jongen maandag worden aangehouden in een woning in Helmond. In december zou hij samen met een 19-jarige plaatsgenoot vier mensen flink hebben toegetakeld bij een schoppartij aan de Parkweg in Helmond.

De zware mishandeling in de nacht van 7 op 8 december in het centrum van Helmond leidde tot veel beroering. Op beelden was te zien hoe twee jongens intrappen op slachtoffers die weerloos op de grond liggen. Een 19-jarige Helmonder werd meteen na het incident aangehouden. Na een paar dagen werd hij vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte in de zaak en moet zich over een tijdje verantwoorden voor de rechter.